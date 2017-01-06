В МИД РФ прокомментировали подключение США к "Нормандскому формату"

В Москве считают, что в вопросе возможного подключения США к "нормандскому" формату нужно дождаться прихода к власти новой американской администрации, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

"Давайте подождем конца января, когда придет новая администрация (США – Ред). Мы открыты для взаимодействия, об этом сказал президент. Формы, значение, ритм – все это подскажет реальная жизнь, которая начнется уже после праздников с приходом новой администрации. Вы видите, как драматично заканчивали год наши вашингтонские партнеры", – заявил Карасин, отвечая на вопрос о том, как в РФ относятся к подключению США к "нормандскому" формату.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев высказал мнение, что США еще не сказали своего последнего слова в процессе мирного урегулирования ситуации в Украине, и американцы могли бы присоединиться к "нормандскому формату".

"Также мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому формату" США. Считаем, что с приходом новой администрации, позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования", – сказал замглавы АП.