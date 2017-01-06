Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
В МИД РФ прокомментировали подключение США к "Нормандскому формату" http://www.segodnya.ua/img/article/7860/53_main.1483715182.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/53_tn.1483715182.jpg Политика Российские дипломаты предлагают дождаться инаугурации Трампа

В МИД РФ прокомментировали подключение США к "Нормандскому формату"

Сегодня, 16:59

Российские дипломаты предлагают дождаться инаугурации Трампа

Карасин. Фото: newsmd.md
Карасин. Фото: newsmd.md

В Москве считают, что в вопросе возможного подключения США к "нормандскому" формату нужно дождаться прихода к власти новой американской администрации, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

"Давайте подождем конца января, когда придет новая администрация (США – Ред). Мы открыты для взаимодействия, об этом сказал президент. Формы, значение, ритм – все это подскажет реальная жизнь, которая начнется уже после праздников с приходом новой администрации. Вы видите, как драматично заканчивали год наши вашингтонские партнеры", – заявил Карасин, отвечая на вопрос о том, как в РФ относятся к подключению США к "нормандскому" формату.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев высказал мнение, что США еще не сказали своего последнего слова в процессе мирного урегулирования ситуации в Украине, и американцы могли бы присоединиться к "нормандскому формату".

"Также мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому формату" США. Считаем, что с приходом новой администрации, позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования", – сказал замглавы АП.
США, мид рф, карасин, нормандская четверка, нормандский формат

Вы сейчас просматриваете новость "В МИД РФ прокомментировали подключение США к "Нормандскому формату"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Константин Елисеев.Фото: М.Маркив

У Порошенко надеются, что к "нормандскому формату" подключатся США

30 Декабря 2016, 12:41

Елисеев рассчитывает на более наступательную и инициативную позицию американцев по Украине

Политика

Карасин. Фото: gagauznews.md

В МИД РФ рассказали о подготовке новой встречи в "Нормандском формате"

23 Декабря 2016, 16:34

Как сообщил Карасин, продолжается активная работа по всему комплексу вопросов так называемой дорожной карты на уровне внешнеполитических помощников президентов

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Пресс-конференция Путина: главные тезисы об Украине

23 Декабря 2016, 15:34

Российский лидер говорил об отношениях с Киевом, пленных, "нормандских переговорах" и другом

Мир

Нормандская четверка. Фото: AFP

Путин о "нормандском формате": Он вялый, но работа должна быть продолжена

23 Декабря 2016, 13:26

Российский лидер не хочет  утратить механизм по урегулированию ситуации на Донбассе в виде переговоров "нормандской четверки"

Политика

Йованович. Фото: РБК-Украина

Посол США в Украине сделала заявление по Донбассу

21 Декабря 2016, 10:20

По ее словам, очень важно и в дальнейшем продолжать дипломатический процесс как в "Минске", так и в "нормандском формате", ведь им нет альтернативы

Донбасс

Леонид Кучма. Фото: ТАСС

Германии и Франции не хватает сил, чтобы повлиять на Россию в вопросе Донбасса - Кучма

16 Декабря 2016, 15:56

Второй президент Украины отметил, что хотя США и участвовали в решении конфликта на Донбассе непублично, у американской стороны не было желания открыто включаться в переговоры

Политика

Леонид Кравчук. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Минский процесс не решит проблему Донбасса - Кравчук

13 Декабря 2016, 10:40

Все встречи политиков в "минском" или "нормандском" форматах не принесли существенных результатов, считает экс-президент

Донбасс

Столтенберг высказал свое мнение о выполнении Минских соглашений. Фото: AFP

В НАТО рассказали, что нужно делать с Минскими соглашениями

7 Декабря 2016, 12:54

Столтенберг также выразил сожаление в связи с тем. что недавние переговоры в "нормандском формате" не привели к ощутимому прогрессу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.