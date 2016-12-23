В МИД РФ рассказали о подготовке новой встречи в "Нормандском формате"

Как сообщил Карасин, продолжается активная работа по всему комплексу вопросов так называемой дорожной карты на уровне внешнеполитических помощников президентов

Проведение контактов в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция) в ближайшее время не планируется, работа над дорожной картой по Донбассу пока продолжается на уровне внешнеполитических помощников лидеров "четверки". Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Пока нет, – сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких встреч, как на уровне министров, так и политдиректоров до конца января. – Идет активная работа. Во-первых, позавчера собиралась контактная группа. Во-вторых, продолжается активная работа по всему комплексу вопросов так называемой дорожной карты на уровне внешнеполитических помощников президентов".

Карасин добавил, что "оперативная работа продолжается, и телефонные сессии у них (внешнеполитических помощников – прим. ТАСС) есть". "Будем содействовать тому, чтобы эта работа продвигалась вперед, от нее очень многое зависит", – отметил он.

"Хотя, надо подчеркнуть, ключевое значение все равно будет иметь Контактная группа, где представлены Донецк и Луганск", – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы.