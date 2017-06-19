В МИД сделали заявление по санкциям против Крыма

Сегодня, 17:42

Киев рассчитывает на продление санкции против РФ, пока оккупанты не уйду с Украины

МИД Украины. Фото: nahnews.org
МИД Украины. Фото: nahnews.org

Украина благодарна за позицию Европейского союза относительно непризнания оккупации Крыма и продление "крымского пакета" санкций против страны-агрессора. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"Мы высоко ценим и постоянное внимание ЕС к развитию ситуации в оккупированном Крыму, которая характеризуется серьезными системными нарушениями в области прав человека, в частности нарастанием репрессий со стороны оккупационных властей против этнических украинцев и крымских татар. Поддержка ЕС и партнеров является ключевым для восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении ведомства.

В МИД отмечают, что санкционная политика Запада является одним из самых эффективных инструментов международного давления на государство-оккупанта.

"Рассчитываем также на продление срока действия секторальных и экономических санкций ЕС против России до полной имплементации ею своих международных обязательств и прекращения агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе", – говорится в сообщении МИД.

Как сегодня стало известно, Европейский союз "наказал" оккупированные Крым и город Севастополь продлением санкций еще на год за незаконную аннексию полуострова Россией.

Напомним, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза на саммите 22-23 июня в Брюсселе рассмотрят вопрос продления секторальных экономических ограничительных мер против России.
Россия, Крым, мид, Донбасс, ЕС, санкции, европейский союз

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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