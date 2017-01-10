В МИД Украины прокомментировали разрушение памятника полякам во Львовской области

Те, кто совершил акт вандализма в Гуте-Пеняцкой на территории нынешней Львовской области, не имеют ничего общего с Украиной полякам. Об этом в Facebook написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Мы решительно осуждаем этот варварский акт вандализма! На месте уже работает следственная группа. Преступники должны быть найдены и наказаны. Все указывает на то, что те, кто совершил акт вандализма в Гуте-Пеняцкой, не имеют ничего общего с Украиной! Целью этой провокации является обострение польско-украинских отношений! Но мы не позволим быть спровоцированными! Украинцы и поляки – мудрые народы, которые ценят совместную дружбу и сотрудничество, и хорошо знают, кому важно возникновение такой провокации, как в Польше, так и в Украине", – написал посол.

Как сообщалось, разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем сейчас селе Гута-Пеняцкая, расположенном на территории нынешней Львовской области, было зафиксировано на видео.

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за этого инцидента.