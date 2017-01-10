Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
В МИД Украины прокомментировали разрушение памятника полякам во Львовской области http://www.segodnya.ua/img/article/7868/75_main.1484049554.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/75_tn.1484049554.jpg Политика По словам Дещицы, целью этой провокации является обострение польско-украинских отношений

В МИД Украины прокомментировали разрушение памятника полякам во Львовской области

Сегодня, 13:56

По словам Дещицы, целью этой провокации является обострение польско-украинских отношений

Андрей Дещица. Фото: соцсети
Андрей Дещица. Фото: соцсети

Те, кто совершил акт вандализма в Гуте-Пеняцкой на территории нынешней Львовской области, не имеют ничего общего с Украиной полякам. Об этом в Facebook написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Мы решительно осуждаем этот варварский акт вандализма! На месте уже работает следственная группа. Преступники должны быть найдены и наказаны. Все указывает на то, что те, кто совершил акт вандализма в Гуте-Пеняцкой, не имеют ничего общего с Украиной! Целью этой провокации является обострение польско-украинских отношений! Но мы не позволим быть спровоцированными! Украинцы и поляки – мудрые народы, которые ценят совместную дружбу и сотрудничество, и хорошо знают, кому важно возникновение такой провокации, как в Польше, так и в Украине", – написал посол.

Как сообщалось, разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем сейчас селе Гута-Пеняцкая, расположенном на территории нынешней Львовской области, было зафиксировано на видео.

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за этого инцидента.
Польша, Украина, памятник, вандалы, дещица

Вы сейчас просматриваете новость "В МИД Украины прокомментировали разрушение памятника полякам во Львовской области". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Под Львовом разгромили памятник погибшим полякам

Сегодня, 13:26

Правоохранители оценивают ущерб от повреждения монумента и устанавливают личности причастных к акту вандализма

Политика

Ян Пекло. Фото: "Польское радио"

Между Польшей и Украиной может разразиться дипломатический скандал на исторической почве

Сегодня, 09:41

Варшава намерена направить Киеву ноту в связи со случившимся инцидентом

Мир

В польском Перемышле выстроились гигантские очереди за билетами на новый Интерсити в Украину

Сегодня, 00:09

В очереди выстроились более 400 человек

Мир

В Польшу прибыли первые американские танки. Фото: AFP

В Польшу прибыли первые американские танки

Вчера, 14:02

США перебрасывают свое вооружение для сдерживания России

Мир

Пшемыслав Валенса. Фото: real-vin.com

В Польше обнаружен мертвым сын экс-президента Леха Валенсы - СМИ

Вчера, 09:12

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы

Украина

В очередях на границе с Польшей 425 автомобилей. Фото: Госпогранслужба

В очередях на границе с Польшей стоят 425 автомобилей

Вчера, 00:52

На границе со Словакией и Румынией очередей нет

Мир

Разгрузка транспортного судна Resolve. Фото: EPA

В Польшу прибыли солдаты США

8 Января, 00:53

В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve

Экономика

Украина увеличила выручку за экспорт электроэнергии. Фото: reserve-energy.ru

Украина нарастила доход от экспорта электроэнергии

6 Января, 14:10

Основным покупателем украинского электричества стала Венгрия

Политика

Порошенко и Дуда. Фото: ZN.ua

Порошенко рассказал о будущем польско-украинских отношений

4 Января, 11:47

Президент выразил благодарность за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства

Политика

Виктор Ющенко. Фото: ZN.ua

Польские эксперты рассказали, как Польша обиделась на Украину из-за Ющенко

4 Января, 10:51

Аналитики объясняют, что в отношениях с Украиной Ярослав Качиньский делает и будет делать упор на прошлое, потому что не может не считаться с мнением своего правого электората

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.