В МИД Украины рассказали, к чему приведет отмена безвиза с РФ: это сработает против нас

Отмена безвизового режима с РФ сыграет против Украины. Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал заместитель главы министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Если бы мы были такими же эмоциональными, как некоторые народные депутаты, мы тогда тоже должны кричать "измена", разрывать дипломатические отношения с Россией, отменять безвизовый режим с ней и те соглашения, которые были заключены за 20 лет в рамках СНГ. Но мы все же должны смотреть и анализировать, к чему это приведет", – сказал он.

Дипломат напомнил, что на территории России проживает около 3 млн наших граждан.

"Исследования общественного мнения на тему, считают ли украинцы Россию недружественной страной, показывают, что несмотря на все – нынешнюю войну, многовековую историю отношений между странами – в головах половины наших сограждан сидит, что это братская дружественная страна. И они все равно туда ездят", – отметил он.

Так, по его словам, если границу с Беларусью в год пересекает примерно 1 млн человек, то границу с Россией – в три раза больше. "Ладно, давайте отменим безвизовый режим и наши люди тысячами стоять в очередях на границе. Это же абсолютно сработает против нас", – считает Вадим Пристайко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство анализирует возможные контрмеры России в ответ на возможное введение Украиной визового режима для российских граждан.