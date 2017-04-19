В Миграционной службе отчитались и ситуации вокруг выдачи биометрических паспортов

Сегодня, 12:11

Служба рассчитывает, что до конца года будет оформлено еще около 2 млн биометрических загранпаспортов

В Украине продолжают выдавать биометрические паспорта. Фото: fakty.ua
В Украине продолжают выдавать биометрические паспорта. Фото: fakty.ua

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что по состоянию на 19 апреля было оформлено более 3,2 млн биометрических загранпаспортов, а до конца 2017 года ожидается оформление еще 2 млн.

"Всего количество оформленных биометрических паспортов – 3 млн 240 тыс. 705", – сказал Соколюк на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Сама служба оформила более 3 млн таких документов, а посольства Украины за границей – около 140 тыс. паспортов.

Миграционная служба рассчитывает, что до конца года будет оформлено еще около 2 млн биометрических загранпаспортов.

В 2017 году запланирована закупка еще 230 рабочих станций для выдачи паспортов, но необходимо как минимум 470.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил вице-премьеру – министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко обеспечить координацию взаимодействия Миграционной службы и местных властей по передаче услуг по оформлению загранпаспортов на местный уровень.

Ранее сообщалось, что в Украине возобновили работу сервисы по выдаче заграничных ID-паспортов.
Украина, id-карта, биометрические паспорта, миграционная служба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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