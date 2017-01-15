В Минобороны Украины рассказали, как будут проверять воинские части России

В рамках мер инспектирования планируется получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка территории РФ

Спикер Минобороны по вопросам военной операции на Донбассе Александр Мотузяник заявил, что целью инспекции воинских частей в Ростовской области России является проверка наличия или отсутствия военной деятельности, которая должна подлежать предварительному уведомлению.

Об этом он сообщил на брифинге в воскресенье.

Мотузяник подтвердил, что Украина планирует провести инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, в частности пунктом 9 о мерах по укреплению доверия и безопасности.

"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут 2 представителя от Украины, 1 представитель от Канады и 1 от Королевства Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", – сказал Мотузяник.

В рамках мер инспектирования планируется, в частности, получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района.

"Как планируется, по итогам этого инспекционного мероприятия будет подготовлен официальный отчет, и о его результатах сообщат государствам-участникам ОБСЕ", – добавил представитель Минобороны.

Ранее начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.