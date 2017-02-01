В Минске начали работы подгруппы Трехсторонней контактной группы

Главным вопросом подгруппы по безопасности будет эскалация боевых действий в районе Авдеевки на Донбассе

Накануне встречи участников Трехсторонней контактной группы в Минске, начались заседания рабочих подгрупп. Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

По его словам, главным вопросом подгруппы по безопасности будет эскалация боевых действий в районе Авдеевки на Донбассе.

"Уже начались заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы. В частности, подгруппы по вопросам безопасности. Еще вчера в Минск прилетел представитель Украины в этой подгруппе. Главный вопрос, который обсуждают, – конечно, это события в Авдеевке и обстрелы", – сказал Калиновский.

По его словам, прибытие в аэропорт Минска представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы ожидается в районе 11:00.

"Ожидается, что разговор будет очень тяжелым", – добавил журналист.

Как вчера сообщалось, представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванную по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.