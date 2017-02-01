В Минске начали работы подгруппы Трехсторонней контактной группы

Сегодня, 10:53

Главным вопросом подгруппы по безопасности будет эскалация боевых действий в районе Авдеевки на Донбассе

Заседание в Минске. фото: tut.by
Заседание в Минске. фото: tut.by

Накануне встречи участников Трехсторонней контактной группы в Минске, начались заседания рабочих подгрупп. Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

По его словам, главным вопросом подгруппы по безопасности будет эскалация боевых действий в районе Авдеевки на Донбассе.

"Уже начались заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы. В частности, подгруппы по вопросам безопасности. Еще вчера в Минск прилетел представитель Украины в этой подгруппе. Главный вопрос, который обсуждают, – конечно, это события в Авдеевке и обстрелы", – сказал Калиновский.

По его словам, прибытие в аэропорт Минска представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы ожидается в районе 11:00.

"Ожидается, что разговор будет очень тяжелым", – добавил журналист.

Как вчера сообщалось, представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванную по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.
Донбасс, минск, авдеевка, подгруппы, заседания, Трехсторонняя контактная группа

Вы сейчас просматриваете новость "В Минске начали работы подгруппы Трехсторонней контактной группы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Боевики пытаются вытеснить Геращенко из переговоров в Минске – СМИ

17 Января, 12:07

Представители "ДНР/ЛНР" хотят вести переговоры только с Медведчуком, заявил источник

Донбасс

Леонид Кучма. Фото: ТАСС

Украинская сторона настаивает на возвращении Дебальцево под контроль Киева - пресс-секретарь Кучмы

16 Января, 19:18

Завершилось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2017 году

Донбасс

Боевики продолжают обстреливать Авдеевку. Фото: соцсети

Адская ночь в Авдеевке: руины домов и кровь мирных жителей

Сегодня, 09:56

Боевики продолжают уничтожать промышленный город

Донбасс

Последствия обстрела Авдеевки боевиками. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Боевики отказались соблюдать перемирие в Авдеевке - СМИ

Сегодня, 10:22

Вопрос восстановления поврежденных сетей отложен из-за одностороннего отказа боевиков соблюдать перемирие

Политика

Заседание СБ ООН. Фото: Twitter

Постпред Украины в ООН: РФ отказалась закончить кровопролитие в Авдеевке

Сегодня, 09:38

Дипломат отметил, что Россия выступает против любых решений в ООН и не поддерживает урегулирование ситуации на Донбассе

Политика

Фото: AFP

Обострение в Авдеевке: главные причины и версии

Сегодня, 08:31

Эксперты связывают эскалацию конфликта на Донбассе с реакцией Путина на переговоры Порошенко с Меркель, попыткой РФ устроить из Авдеевки "Алеппо" и борьбой за транспортный узел

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования