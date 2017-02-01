В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Авдеевке

Участники встречи обсудят вопрос стабилизации ситуации в Авдеевке и прекращения огня

Трехсторонняя контактная группа собралась в Минске на заседание, где будут обсуждать вопрос нормализации ситуации в Авдеевке.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", – написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Отметим, что сегодня утром прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Как сообщалось, вчера, 31 января, представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванную по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке.

Поручение организовать переговоры Трехсторонней контактной группы 31 января в связи с обострением ситуации вокруг Авдеевки давал президент Украины Петр Порошенко.