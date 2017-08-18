В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали

18 Августа 2017, 17:41

По словам первого замглавы МИД Украины, политические советники встретились позавчера

В Минске прошла встреча. Фото: twitter
В Минске прошла встреча. Фото: twitter

Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) состоялась в Минске (Беларусь) 16 августа, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"Политические советники встретились позавчера в Минске", – сказал Пристайко.

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Говоря о результатах встречи, первый замминистра отметил, что они "известны, но не публичны".

Ранее первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что ключевыми аспектами на переговорах советников станут выполнение достигнутых договоренностей лидеров "нормандской четверки" в рамках недавнего телефонного разговора, в частности стабилизация ситуации с безопасностью, но также и обсуждение возможности проведения встречи на уровне глав государств.
Донбасс, нормандская четверка, нормандский формат, Пристайко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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