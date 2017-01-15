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В Нацгвардии ответили на обвинения лидера "Азова" http://www.segodnya.ua/img/article/7883/68_main.1484482352.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/68_tn.1484482352.jpg Политика В НГУ считают, что обвинения, озвученные нардепом Андреем Билецким, дискредитируют ведомство

В Нацгвардии ответили на обвинения лидера "Азова"

Сегодня, 14:09

В НГУ считают, что обвинения, озвученные нардепом Андреем Билецким, дискредитируют ведомство

Эмблема Нацгвардии. Фото: пресс-служба
Эмблема Нацгвардии. Фото: пресс-служба

Национальная гвардия обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить факты, изложенные в СМИ народным депутатом Андреем Билецким.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, 14 января Билецким через средства массовой информации было изложено заявление, которое дискредитирует и пятнает деятельность НГУ.

В частности, по его мнению, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашего государства, и в самой структуре действует системная коррупция.

Пресс-служба обнародовала письма от командующего Нацгвардии Юрия Аллерова к председателю СБУ Василию Грицаку и главному военному прокурору Анатолию Матиосу с просьбой проверить указанные факты.0c96205-lyst-sbu

"Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", – отметили в НГУ.

Пресс-служба также сообщила, что с начала 2017 года в Главное управление Нацгвардии не поступало никаких документов от Билецкого по поводу информации, указанной в данном публичном заявлении.12e895c-prokuratura.lyst-v

Как сообщалось, экс-комбат батальона "АЗОВ", нардеп Андрей Билецкий в своем блоге на "Украинской правде" заявил о покрытии руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов, которое проводит руководство Национальной гвардии.
коррупция, обвинения, письма, Азов, национальная гвардия, военная прокуратура, Билецкий

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