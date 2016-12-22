В "Народном фронте" призывают вернуть деньги Януковича до Нового года

Нардеп призывает коллег вынести законопроект на повестку дня для рассмотрения, чтоб можно было как можно скорее вернуть украденные средства

Законопроект о спецконфискации украденных денег важно проголосовать до Нового года, чтоб средства попали в государственный бюджет и стали работать на благо страны. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

Он призывает депутатов вынести законопроект в повестку дня для рассмотрения, чтоб можно было как можно скорее вернуть украденные деньги.

"Надо понимать, что очень важно вернуть украденные средства обратно в бюджет. Мы будем пытаться призывать народных депутатов ставить на рассмотрение на повестку дня этот законопроект и голосовать за него. Потому чрезвычайно важно вернуть эти средства, чтобы они работали на благо нашей страны. Сейчас они арестованы на счетах", – сказал Тетерук.

Также нардеп заверил, что согласно законопроекту, украсть конфискованные у Януковича деньги не получится.

"Все, кто говорят, что эти средства могут разворовать, не изучали законопроект, написанные приложения: манипуляции относительно этих средств невозможны. Я считаю, что есть основания, чтобы мы попытались до Нового года вернуть эти средства в бюджет страны и иметь качественное наполнение статьи бюджета", – убежден политик.

Напомним, 8 декабря парламент не принял за основу правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов".