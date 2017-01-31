В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия на Донбассе

ООН глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в районе Авдеевки и призывает стороны к прекращению огня. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта", – сказал Дюжаррик.

По его словам, в ООН обеспокоены эскалацией конфликта в районе Авдеевки, а также судьбой мирных жителей в городе. В организации называют происходящее прямым нарушением минских договоренностей, и призывают к усилию ОБСЕ, "нормандской четверки" и других инициатив для урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.

Президент Украины Петр Порошенко поручил замглавы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос об обострении ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН.