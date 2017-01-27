В ожидании решений Трампа Украина активно готовится противостоять агрессии РФ – WSJ

Сегодня, 10:18

Как сообщается, один из самых больших страхов украинских генералов – возобновление российского танкового наступления

Украина наращивает военный потенциал. Фото: sq.com.ua
Украина наращивает военный потенциал. Фото: sq.com.ua

Украина наращивает военное производство на танковом заводе времен СССР неподалеку от линии фронта для войны против агрессивной России, пока чиновники в Киеве думают, что президентство Дональда Трампа будет означать для страны. Так пишет Wall Street Journal, добавляя, что украинские чиновники признают жизненную важность поддержки США и других союзников для того, чтобы привести армию в соответствие условиям XXI века, в то время как украинским солдатам приходится сдерживать боевиков на востоке.

Но при этом в Киеве сомневаются, что президент США Дональд Трамп передаст современное высокотехнологичное оружие, чего не сделал и его предшественник Барак Обама.

"Каждый день мы платим за отсутствие современных технологий жизнями наших военных", – сказала украинский депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Ирина Фриз.

Издание пишет, что просьбы Киева были отброшены из-за страхов союзников Америки, что передача оружия спровоцирует Москву на еще большую агрессию и эскалацию. В то же время президент Украины Петр Порошенко убежден, что новая администрация продолжит поддерживать Украину.

Член военного комитета НАТО генерал Петр Павел также убежден, что смены курса в отношении Украины со стороны США не стоит ждать. Он добавил, что НАТО продолжает предоставлять Киеву поддержку и помогает реорганизовать и улучшить вооруженные силы.

Пентагон подготовил план по усилению военной помощи Украине. Чиновники в Вашингтоне считают, что новая администрация может сохранить его. Некоторые ключевые члены команды Трампа также выступают за усиление поддержки украинцев. Однако американские военные обращают внимание на заявления Трампа о поисках новых отношений с Россией и ослаблении санкций, которые были введены против нее после оккупации Крыма и вторжения в Донбасс. По их мнению, это может указывать и на будущие изменения в американском подходе к войне в Украине.

А пока в политическом поле царит неопределенность, искры летят из-под жала сварочных аппаратов в Харькове, где работники танкового завода пытаются отремонтировать старые танки, оснащая их новыми башнями, лучшей броней и улучшая главную пушку для более эффективной борьбы против более современного вооружения России.

"У нас нет другого выбора. Нам приходится делать это самостоятельно", – сказал изданию глава украинской миссии при НАТО Егор Божок.

Один из самых больших страхов украинских генералов – возобновление российского танкового наступления. Поэтому Украина просила у США более совершенные радары противовоздушной обороны и противотанковые ракетные системы Javelin. Тем временем американские военные хвалят украинскую программу восстановления танков, в то время как инструкторы США тренируют украинских офицеров.

"Лучший способ уничтожить танк – выстрелом другого танка", – сказал командир американской армии в Европе генерал Бен Ходжес. Он вместе с другими военными командирами США посетил танковый завод в Харькове вскоре после выборов, чтобы оценить, может ли он производить вооружение для украинской армии быстрее.

Американские военные говорят, что были поражены тем, как Украина быстро использует боевой опыт в собственных военно-технических "ноу-хау". "У нас замечательные люди, у нас хорошие технологии. Но нам нужны западные компании и западные партнеры для повышения эффективности", – сказал директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

Ранее в государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что украинская армия не получает современную технику и государство лишь частично закрывает потребности военных в связи с отсутствием средств на новые разработки.

"Мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии", – отметили в "Укроборонпроме".
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ZN.ua

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