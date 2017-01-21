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В ПАСЕ поднимут вопрос об освобождении украинских пленников Кремля – Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7905/5_main.1485024831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/5_tn.1485024831.jpg Политика По данным СБУ, на сегодняшний день боевики удерживают в плену 112 украинцев, еще не менее 17 граждан Украины незаконно удерживают на территории РФ

В ПАСЕ поднимут вопрос об освобождении украинских пленников Кремля – Геращенко

Сегодня, 21:25

По данным СБУ, на сегодняшний день боевики удерживают в плену 112 украинцев, еще не менее 17 граждан Украины незаконно удерживают на территории РФ

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы делегация Верховной Рады поднимет вопрос об освобождении украинских заложников. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"О журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцове – пленниках Кремля наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ 24 января во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов (кстати, автор доклада – наш коллега Владимир Арьев). И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях – наших военных и гражданских, и пленниках Кремля, в т.ч. крымских татарах, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине. Боремся за освобождение заложников на всех международных площадках", – написала она.

Геращенко также сообщила, что украинские политзаключенные в России получили письма поддержки от президента Украины Петра Порошенко. "Родственники политзаключенных, которых содержат в РФ, информируют, что ребята получили письма со словами поддержки от президента Порошенко. Что для них эти слова очень важны – государство борется за своих, президент держит диалог с семьями, в т.ч. через своих уполномоченных лиц", – написала она.

По ее словам, президент на всех международных встречах поднимает вопрос об освобождении украинских пленных. "Не все можно говорить, не обо всех шагах и усилиях рассказывать публично (пока не достигли результата), но нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников – и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях. И на давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный – и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", – отметила Геращенко.

По ее данным, в прошлом году благодаря усилиям президента, дипломатов, Минской группы удалось освободить трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий.

Напомним, по данным СБУ, на сегодняшний день боевики на временно оккупированных территориях удерживают в плену 112 украинцев. По информации МИД, на территории РФ незаконно удерживают не менее 17 граждан Украины. Еще больше украинцев безосновательно задержаны и арестованы во временно оккупированном Крыму.
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Источник:

"Сегодня"

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