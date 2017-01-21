В ПАСЕ поднимут вопрос об освобождении украинских пленников Кремля – Геращенко

По данным СБУ, на сегодняшний день боевики удерживают в плену 112 украинцев, еще не менее 17 граждан Украины незаконно удерживают на территории РФ

24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы делегация Верховной Рады поднимет вопрос об освобождении украинских заложников. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"О журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцове – пленниках Кремля наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ 24 января во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов (кстати, автор доклада – наш коллега Владимир Арьев). И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях – наших военных и гражданских, и пленниках Кремля, в т.ч. крымских татарах, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине. Боремся за освобождение заложников на всех международных площадках", – написала она.

Геращенко также сообщила, что украинские политзаключенные в России получили письма поддержки от президента Украины Петра Порошенко. "Родственники политзаключенных, которых содержат в РФ, информируют, что ребята получили письма со словами поддержки от президента Порошенко. Что для них эти слова очень важны – государство борется за своих, президент держит диалог с семьями, в т.ч. через своих уполномоченных лиц", – написала она.

По ее словам, президент на всех международных встречах поднимает вопрос об освобождении украинских пленных. "Не все можно говорить, не обо всех шагах и усилиях рассказывать публично (пока не достигли результата), но нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников – и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях. И на давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный – и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", – отметила Геращенко.

По ее данным, в прошлом году благодаря усилиям президента, дипломатов, Минской группы удалось освободить трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий.

Напомним, по данным СБУ, на сегодняшний день боевики на временно оккупированных территориях удерживают в плену 112 украинцев. По информации МИД, на территории РФ незаконно удерживают не менее 17 граждан Украины. Еще больше украинцев безосновательно задержаны и арестованы во временно оккупированном Крыму.