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В Раде может не хватить голосов за исключение Савченко из ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7819/62_main.1482402274.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/62_tn.1482402274.jpg Политика Савченко включили в ПАСЕ с целью ее защиты и спасения, сейчас ситуация изменилась

В Раде может не хватить голосов за исключение Савченко из ПАСЕ

Сегодня, 12:19

Савченко включили в ПАСЕ с целью ее защиты и спасения, сейчас ситуация изменилась

В Раде может не хватить голосов за исключение Савченко из ПАСЕ
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

На своем вчерашнем заседании комитет по вопросам иностранных дел рекомендовал парламенту исключить нардепа Надежду Савченко из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом "Сегодня.ua" сказала глава комитета Анна Гопко.

"25 декабря 2014 года украинский парламент принимал отдельное обращение – осуждение России из-за задержания политических узников, среди которых была и Надежда Савченко. Тогда было принято решение от имени парламента вне квот, хоть в ПАСЕ каждая партия, выбранная народом Украины, имеет свою квоту, включить Савченко в ПАСЕ с целью ее защиты и спасения. С того момента обстоятельства изменились, ее уже освободили, она стала членом парламента, была исключена из фракции "Батькивщина" и т.д. По просьбе депутатов и на основе ее письма вчера вопрос (о ее исключении из ПАСЕ – Авт.) рассматривалось на комитете. Было решение таким же постановлением просто исключить п.2 (из обращения – Авт.) внеквотного избрания в ПАСЕ. Поэтому сегодня ждем голосования в зале", – сказала Анна Гопко.

На уточняющий вопрос "Сегодня.ua" о том, хватит ли в парламенте голосов на то, чтобы исключить Савченко из ПАСЕ, Гопко ответила: "Знаете, посмотрим. Гадать – это вообще наихудшее, что есть в политике. Сейчас посмотрим".

А вот замглавы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар не уверена, что в зале соберется 226 "за", чтобы исключить Надежду Савченко из Парламентской ассамблеи Совета Европы. По ее словам, бюджет Рада уже приняла, и многие депутаты просто разъехались.
рада, пасе, савченко

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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