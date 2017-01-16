Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
В Раде предлагают отобрать "оружие Авакова" у нардепов и отправить на Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7887/52_main.1484581264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/52_tn.1484581264.jpg Политика Нардеп считает, что огнестрельное оружие должны быть задействовано для защиты границы родины от российской агрессии

В Раде предлагают отобрать "оружие Авакова" у нардепов и отправить на Донбасс

Сегодня, 04:37

Нардеп считает, что огнестрельное оружие должны быть задействовано для защиты границы родины от российской агрессии

Оружие депутатов хотят отправить на Донбасс. Фото: ordvor.com
Оружие депутатов хотят отправить на Донбасс. Фото: ordvor.com

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о сдаче наградного оружия депутатами и чиновниками, выданного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщается на сайте парламента.

Автором зарегистрированного постановления является народный депутат от БПП Сергей Каплин.

В объяснительной записке говорится, что в Украине около 50 000 чиновников в разное время получали наградное оружие, при этом вопрос обращения и использования такого оружия не урегулирован действующим законодательством.

"В настоящее время, каждая боеспособная единица огнестрельного оружия должна использоваться для защиты границ нашего государства от вооруженной агрессии Российской Федерации. Учитывая, что наградное огнестрельное оружие выдается за счет средств государственного бюджета, такое использование является неэффективным. Основной целью принятия постановления является обращение Верховной Рады Украины к владельцам огнестрельного наградного оружия, выданного министром внутренних дел Украины Аваковым, о сдаче оружия для дальнейшего применения на защиту государства", – говорится в записке.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков вручил 88 народным депутатам наградное оружие за заслуги, честь и доблесть. Отмечалось, что народные избранники получили оружие за выполнение гражданского долга и защиту Конституции.

В свою очередь сам министр внутренних дел выступал против разрешения на законодательном уровне свободного владения оружием в Украине. По его словам, на фоне эмоциональной дестабилизации общества, это будет, мягко говоря, рискованно.
оружие, Донбасс, Аваков, нардепы, каплин, огнестрельное оружие, в Раде

Вы сейчас просматриваете новость "В Раде предлагают отобрать "оружие Авакова" у нардепов и отправить на Донбасс". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Депутаты могут не получить зарплату. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Парубий рассказал о проблеме с выплатой зарплат в Раде

Вчера, 13:31

Спикер "пригрозил" депутатам отсутствием законных оснований для выплаты им зарплаты 

Политика

Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

Геращенко заявила, что в 2017 году досрочных выборов не будет

31 Декабря 2016, 10:53

Лучше бы депутаты тратили деньги не на агитацию, а на помощь бойцам на фронте или больным детям, считает вице-спикер

Авто

Нардепов могут пересадить на электромобили. Фото: Autoua.net

Автопарк Верховной Рады хотят кардинально изменить

29 Декабря 2016, 04:10

Потребность в обновлении автобазы официально объясняется устаревшим возрастом автомобилей и дороговизной их содержания

Политика

СМИ сообщают, что на корпоративе БПП якобы подрались депутаты. Фото: из открытых источников

На корпоративе БПП подрались депутаты – СМИ

28 Декабря 2016, 09:44

Произошло сразу две "шикарные драки", а одна из потасовок была очень громкой, сообщил нардеп

Экономика

Фото: С. Ревера

Бюджет власти: расходы на депутатов и министров увеличили в разы

28 Декабря 2016, 08:14

На силовиков, судей и власть выделили больше на 5 млрд грн, выплаты по займам выросли

Общество

Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Депутат Пашинский стрелял из оружия, подаренного Аваковым – СМИ

11 Января, 06:58

Аваков наградил Пашинского оружием своим указом от 28 марта 2014 года

Происшествия и криминал

Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Прокуратура разоружила Пашинского

3 Января, 16:00

Направлен запрос для подтверждения выдачи Пашинскому пистолета  "Глок-19", из которого он стрелял

Политика

Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Пашинский применил оружие: пьяный мужчина набросился на депутата с бутылкой в лесу

1 Января, 12:05

Агрессивный мужчина ударил нардепа по голове бутылкой, однако все же был обезврежен 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.