В Раде предлагают отобрать "оружие Авакова" у нардепов и отправить на Донбасс

Нардеп считает, что огнестрельное оружие должны быть задействовано для защиты границы родины от российской агрессии

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о сдаче наградного оружия депутатами и чиновниками, выданного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщается на сайте парламента.

Автором зарегистрированного постановления является народный депутат от БПП Сергей Каплин.

В объяснительной записке говорится, что в Украине около 50 000 чиновников в разное время получали наградное оружие, при этом вопрос обращения и использования такого оружия не урегулирован действующим законодательством.

"В настоящее время, каждая боеспособная единица огнестрельного оружия должна использоваться для защиты границ нашего государства от вооруженной агрессии Российской Федерации. Учитывая, что наградное огнестрельное оружие выдается за счет средств государственного бюджета, такое использование является неэффективным. Основной целью принятия постановления является обращение Верховной Рады Украины к владельцам огнестрельного наградного оружия, выданного министром внутренних дел Украины Аваковым, о сдаче оружия для дальнейшего применения на защиту государства", – говорится в записке.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков вручил 88 народным депутатам наградное оружие за заслуги, честь и доблесть. Отмечалось, что народные избранники получили оружие за выполнение гражданского долга и защиту Конституции.

В свою очередь сам министр внутренних дел выступал против разрешения на законодательном уровне свободного владения оружием в Украине. По его словам, на фоне эмоциональной дестабилизации общества, это будет, мягко говоря, рискованно.