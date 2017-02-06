В Раде призывают депутатов разработать законопроект об ответственности РФ за агрессию

Народные депутаты должны разработать законопроект, которым предусматривается ответственность России за агрессию против Украины и нанесение материального ущерба. Об этом заявила на согласительном совете член депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с США, вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает 112.ua.

По ее словам, депутаты должны показать единство в парламенте ради противостоянии российской агрессии.

"Мы звучим действительно очень убедительно, особенно правительство и коалиции, когда призываем к единству для того, чтобы дать отпор российской агрессии. Мы призываем всех депутатов, особенно лидеров фракций, прежде всего фракций коалиции, стать соинициаторами проекта закона об ответственности России за агрессию и за те убытки, которые она нанесла. Это момент истины для нас – готовы ли мы быть едиными, чтобы дать отпор российской агрессии, или нет. А дальше – прекратить торговлю", – сказала Сыроид.

Как сообщалось, глава украинского парламента Андрей Парубий Парубий озвучил план работы Рады на неделю. В повестке дня вопросы аграрной политики, местного самоуправления, информатизации и защиты прав внутренне перемещенных лиц.