В Раде прокомментировали избиение школьницы в Чернигове

Глава Верховной Рады Андрей Парубий ошеломлен избиением школьницы в Чернигове и призвал депутатов мобилизоваться в парламенте, чтобы принять ряд законов для надлежащего воспитания детей. Об этом он сказал на утреннем заседании Рады, передает 112.ua.

Сначала с парламентской трибуны подняла данный вопрос депутат от "Самопомощи" Анна Романова, которая призвала заняться молодежной политикой в стране.

"Неделю назад произошла ужасная ситуация, которая всколыхнула всю страну. В центре города посреди белого дня несколько подростков цинично снимали на телефон моральное и физическое издевательство над личностью. Объективной статистики, сколько происходит таких случаев, нет, как правило, такие случаи замалчиваются. Мы, как государственные деятели, должны срочно сделать выводы и сформировать действенную политику по работе с молодежью и семьей", – сказала нардеп.

Данную инициативу поддержал и спикер парламента.

"Я тоже видел это ужасное видео. Я глубоко убежден, что государство должно делать эффективные действенные меры, чтобы молодежь была вовлечена в воспитание, в том числе и спортивное. Я полностью поддерживаю, что мы сегодня должны принять тот блок законов, который предложен комитетом по вопросам молодежи и спорта и прошу всех максимально мобилизоваться для принятия блока законов", – подчеркнул Парубий.

Напомним, соцсети взорвали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.