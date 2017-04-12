В Раду направлен законопроект об отмене всех советских законов

Кабинет министров решил избавиться от законов, которые были приняты еще в советское время, но действуют и ныне. Соответствующий правительственный законопроект направлен в Раду, передает "Корреспондент".

"В законодательстве осталось много советчины... которая создает преграды для украинских граждан и бизнеса. Поэтому Министерство юстиции разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов УССР и СССР", – заявил министр юстиции Павел Петренко и добавил, что речь идет о более чем сотне советских регуляторных актов.

Отмечается, что если Рада поддержит правительственный документ, то в течение шести месяцев после вступления закона в силу прекратят свое действие все подзаконные акты министерств, ведомств, президиумов и комиссий, принятые до 24 августа 1991 года. Позже, в течение года, в украинском законодательстве прекратят свое существование законы УССР и СССР, а на протяжении трех лет – все кодифицированные акты УССР, до сих пор действующие в Украине.

В то же время министр отметил, что законопроект не коснется международных соглашений, ратифицированных в советское время.

Напомним, к концу 2016 года Украина почти избавилась от символов тоталитаризма. По закону о декоммунизации к таким символам относятся все названия, связанные с Лениным, коммунизмом, комсомолом, а также памятники вождю мирового пролетариата и его соратникам.