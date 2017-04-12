В Раду направлен законопроект об отмене всех советских законов

Сегодня, 15:08

Правительство решило декоммунизировать украинское законодательство, чтобы "советчина" не мешала украинцам и бизнесу

Украинское законодательство хотят декоммунизировать. Фото из открытых источников
Украинское законодательство хотят декоммунизировать. Фото из открытых источников

Кабинет министров решил избавиться от законов, которые были приняты еще в советское время, но действуют и ныне. Соответствующий правительственный законопроект направлен в Раду, передает "Корреспондент".

"В законодательстве осталось много советчины... которая создает преграды для украинских граждан и бизнеса. Поэтому Министерство юстиции разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов УССР и СССР", – заявил министр юстиции Павел Петренко и добавил, что речь идет о более чем сотне советских регуляторных актов.

Отмечается, что если Рада поддержит правительственный документ, то в течение шести месяцев после вступления закона в силу прекратят свое действие все подзаконные акты министерств, ведомств, президиумов и комиссий, принятые до 24 августа 1991 года. Позже, в течение года, в украинском законодательстве прекратят свое существование законы УССР и СССР, а на протяжении трех лет – все кодифицированные акты УССР, до сих пор действующие в Украине.

В то же время министр отметил, что законопроект не коснется международных соглашений, ратифицированных в советское время.

Напомним, к концу 2016 года Украина почти избавилась от символов тоталитаризма. По закону о декоммунизации к таким символам относятся все названия, связанные с Лениным, коммунизмом, комсомолом, а также памятники вождю мирового пролетариата и его соратникам.
рада, ссср, законопроект, правительство, петренко, законы

Вы сейчас просматриваете новость "В Раду направлен законопроект об отмене всех советских законов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Фото: 112.ua

Глава НКРЭКУ заявил о своей отставке: президент дал добро

Сегодня, 13:44

Дмитрий Вовк отметил, что решение уже принято в соответствии с указом президента

Украина

Рада взялась за спорт. Фото: архив

Рада определила, какие спортивные организации будет содержать государство

Сегодня, 13:11

Депутаты расширили перечень организаций, которые будут финансироваться за счет облбюджетов

Политика

Рада хочет взяться за воспитание молодежи. Фото: архив

В Раде прокомментировали избиение школьницы в Чернигове

Сегодня, 11:26

Спикер призывает депутатов взяться за воспитание молодежи, в том числе и спортивное

Власть

Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua

Парубий дал личную оценку работе Гройсмана

Вчера, 12:58

Спикер Рады рассказал, есть ли необходимость в переформатировании Кабмина или в кадроых изменениях состава министров

Политика

Верховная Рада. Фото: архив

В Раду собираются внести законопроект о восстановлении суверенитета

10 Апреля, 13:56

Данный документ поможет урегулировать вопрос оккупированных территорий, сказал Герасимов

Политика

Фото: архив

Главные решения Рады: неопределенность с рынком электроэнергии и шаг навстречу реформе здравоохранения

10 Апреля, 12:04

На прошлой неделе депутаты притормозили ход одной реформы, но придали скорости двум другим  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования