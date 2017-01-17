В Раду принесли водку производства "ДНР" (видео)

Народный депутат Игорь Лапин принес в Верховную Раду бутылку водки производства т. н. "ДНР", которую приобрел на Донбассе на подконтрольной Киеву территории. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что алкоголь имеет акцизную марку непризнанной республики, а продает на подконтрольной Украине территории.

"Прежде всего, эта бутылка водки была приобретена на территории Украины. На ней акцизная марка "ДНР". С гербом, все как положено. Данная бутылка была приобретена на территории Донецкой области в Волновахском районе. Покупались товары, я заметил, что есть такая интересная акцизная марка, решил ее приобрести… В 1,5-2 км от линии разграничения магазины торгуют товарами с акцизной маркой так называемой "ДНР", – рассказал Лапин.

Нардеп возмутился, что находятся люди, которые торгуют продукцией боевиков, а также отметил, что подобный товар можно найти не только в Донецкой области.

"Например, в городе Счастье есть паровозик, который возит уголь на Луганскую ТЭЦ. С передовых позиций видно, как он доезжая до переезда останавливается, приезжают бусики, грузятся и едут на территорию, подконтрольную Украине. А тепловозик дальше везет уголь на Луганскую ТЭЦ", – резюмировал он.

Как сообщалось, также на прилавках украинских магазинов Херсонской области обнаружили в продаже российский косметический лосьон "Боярышник", который на 70% состоит из спирта. Данной продукцией в России отравилось десятки человек.