В Раду собираются внести законопроект о восстановлении суверенитета

Готовится для внесения в парламент президентский законопроект о восстановлении суверенитета. Об этом заявил в кулуарах во время заседания согласительного совета глава фракции БПП Артур Герасимов, передает 112.ua.

По его словам, данный документ поможет урегулировать вопрос оккупированных территорий.

"Что касается закона об оккупированных территориях, то хочу вам сказать, что вы знаете, что президент Украины уже объявил и сейчас готовится для внесения в парламент закон о восстановлении суверенитета. И что касается этого, то могу вам сказать, мы, как фракция БПП, ожидаем внесения этого закона президентом в парламент, и я думаю, что именно тогда мы сможем рассматривать все эти законы вместе", – сказал Герасимов.

По его словам, фракция БПП будет поддерживать закон, внесенный президентом Украины.

Как сообщалось, 8 февраля заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид представила законопроект о временно оккупированной территории Украины, где Россия признается оккупантом.

Так, документ определяет, что Россия является оккупантом; определены оккупированные территории и даты начала оккупации; внедрена система ограничений относительно перемещения товаров и людей в связи с оккупацией; комплексно урегулирован порядок работы органов местного самоуправления; установлены особенности правового режима военного положения на освобожденной от временной оккупации территории и определен комплекс первоочередных задач военных администраций по обеспечению жизнедеятельности такой территории.