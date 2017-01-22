В России дали прогноз по "сдаче" Трампом Украины Кремлю

По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями

Президент США Дональд Трамп может "сдать" Украину Кремлю, но не полностью, поскольку он прагматичный человек.

Об этом российский политолог Станислав Белковский сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Скажем так, полностью не сдаст. Не потому, что он любит Украину (я думаю, что ему наплевать на нее). Вот, в отличие от Барака Обамы, который был истинным идеалистом в политике… Трамп – человек прагматичный", – считает он.

По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями Республиканской партии, ее истеблишментом, который был настроен по отношению к нему весьма скептически на стадии избирательной кампании.

"И все бывшие республиканские президенты ныне здравствующие, то есть Джордж Буш Старший и Младший, и бывшие госсекретари Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, и самый авторитетный сенатор Джон Маккейн, бывший кандидат в президенты США, были против него, они поддерживали Хиллари Клинтон. Ему нужно наладить мосты с этими людьми в первую очередь, гораздо важнее, чем наладить мосты с Путиным, поверьте, поскольку для любого американского президента внутренняя политика сверхдержавы куда важнее внешней. Внешняя и так никуда не денется, а, вот, со внутренней надо решить проблему", – отметил Белковский.

Напомним, 21 января у Путина жестко раскритиковали команду Обамы за позицию по Украине, выразив надежду на "конструктивный диалог" с Трампом по этому вопросу.