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В России дали прогноз по "сдаче" Трампом Украины Кремлю http://www.segodnya.ua/img/article/7905/49_main.1485068551.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/49_tn.1485068551.jpg Политика По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями

В России дали прогноз по "сдаче" Трампом Украины Кремлю

Сегодня, 09:01

По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп может "сдать" Украину Кремлю, но не полностью, поскольку он прагматичный человек.

Об этом российский политолог Станислав Белковский сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Скажем так, полностью не сдаст. Не потому, что он любит Украину (я думаю, что ему наплевать на нее). Вот, в отличие от Барака Обамы, который был истинным идеалистом в политике… Трамп – человек прагматичный", – считает он.

По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями Республиканской партии, ее истеблишментом, который был настроен по отношению к нему весьма скептически на стадии избирательной кампании.

"И все бывшие республиканские президенты ныне здравствующие, то есть Джордж Буш Старший и Младший, и бывшие госсекретари Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, и самый авторитетный сенатор Джон Маккейн, бывший кандидат в президенты США, были против него, они поддерживали Хиллари Клинтон. Ему нужно наладить мосты с этими людьми в первую очередь, гораздо важнее, чем наладить мосты с Путиным, поверьте, поскольку для любого американского президента внутренняя политика сверхдержавы куда важнее внешней. Внешняя и так никуда не денется, а, вот, со внутренней надо решить проблему", – отметил Белковский.

Напомним, 21 января у Путина жестко раскритиковали команду Обамы за позицию по Украине, выразив надежду на "конструктивный диалог" с Трампом по этому вопросу.
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