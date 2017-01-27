В СБУ пояснили, почему сначала запретили, а потом разрешили мэру Перемышля въезд в Украину

По словам Гитлянской, в СБУ понимают, что эту ситуацию активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей

Служба безопасности Украины отменила решение о запрете на въезд в Украину на пять лет мэру польского города Перемышль Роберту Хоме. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

"Решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину для любого лица принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов.Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию в отношении лиц, которым запрещается въезд в нашу страну, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины. Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", – сообщила она.

Гитлянская также отметила, что в СБУ понимают, что запрет на въезд мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей.

"Уверены, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с братским польским народом", – отметила спикер СБУ.

Ранее СМИ сообщали, что отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что о включении мэра польского Перемышля в список персон нон грата стало известно 17 января, когда украинские пограничники отказались впустить Роберта Фому на территорию Украины в международном пункте пропуска в Шегини. Позже в СБУ подтвердили, что Фоме запрещен в Украину на 5 лет "за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни".

Включение Роберта Фомы в список персон нон грата в Украине вызвало резкую реакцию Варшавы. МИД Польши направило официальную ноту с требованием объяснить причины такого шага, а вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что такие действия вредят польско-украинским отношениям и пригрозил бойкотом совместных украинского-польских мероприятий.

Ранее Посольство Польши в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств относительно запрета на въезд в страну для мэра Перемышля.

Вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что решение о запрете въезда в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы вредит польско-украинским отношениям.

Напомним, Хома не был пропущен украинскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники выполнили указание "одного из правоохранительных органов Украины". По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, в Перемышле в декабре 2016 года прошел "Марш орлят". "Орлятами" называют польских добровольцев, которые в 1918-1919 годах воевали против Западноукраинской Народной Республики, а также против советской власти в 1919-1921 годах.

В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал: "Смерть украинцам!", и участники шествия хором его поддержали. Мероприятие проходило под патронатом мэра Хомы, причем дипломаты обеих стран заявляли, что инцидент на марше не повлияет на отношения Польши и Украины.