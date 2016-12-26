В СБУ прокомментировали крушение Ту-154 в России

Говорить о точной причине авиакатастрофы пока еще рано, отмечает Василий Грицак

Из-за недавней гибели российского посла в Турции Андрея Карлова, а теперь и крушения самолета Ту-154 над Черным морем, могут быть определенные последствия для мирового сообщества. Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, ему не нравится, что за короткий промежуток времени случились две трагедии с участием россиян, что может иметь последствия для мирового сообщества.

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", – сказал Грицак.

Он также высказал мнение, что одновременная гибель такого количества людей – это трагедия для государства.

"У меня слишком мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело и доступа к тем материалам у нас нет", – отметил глава СБУ и добавил, что планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Версия теракта на борту Ту-154 не является основной. По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.