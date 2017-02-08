В СБУ прокомментировали ликвидацию "Гиви"

По словам Тандита, очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и, возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами

В Службе безопасности Украины не подтверждают и не опровергают информацию о смерти одного из главарей боевиков так называемой "ДНР" с позывным "Гиви". Об этом заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит, передает "112 Украина".

"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определенные процессы. Очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и, возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами. Но это предположение", – сказал он.

"В ближайшее время должна появиться информация, мы пока что только можем делать предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных "республик"", – резюмировал советник главы СБУ.

Спикер штаба военной операции Леонид Матюхин также официально не подтвердил смерть Толстых. "Официального подтверждения этому пока нет, но по анализу ситуации, похоже, что, к сожалению, он погиб", – отметил Матюхин, добавив, что следует ожидать официального подтверждения.

Напомним, сегодня утром о смерти "Гиви" в результате "теракта" сообщили подконтрольные боевикам СМИ.