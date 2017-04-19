В СБУ прокомментировали возможность провокаций во время "Евровидения-2017"

Как отмечается, в случае необходимости спецслужбы будут реагировать оперативно и на упреждение совместно с другими правоохранительными структурами

Служба безопасности Украины на сегодняшний день не располагает информацией о готовящихся провокациях во время проведения "Евровидения-2017" в мае в Киеве. Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"На сегодняшний день конкретной информации о подготовке конкретных провокаций у нас нет. Но мы будем в случае необходимости реагировать оперативно и на упреждение совместно с другими правоохранительными структурами", – сказал Ткачук.

Он заверил: "Мы сделаем все необходимое, чтобы гости и участники этого мероприятия получили от него наслаждение".

Как известно, 62-й музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более 40 стран.