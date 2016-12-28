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В СБУ рассказали о плюсах и минусах введения военного положения на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7838/36_main.1482916862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/36_tn.1482916862.jpg Политика Грицак считает, что признание конфликта на востоке Украины войной и введение соответствующих мер может не только помочь, но и навредить стране 

В СБУ рассказали о плюсах и минусах введения военного положения на Донбассе

Сегодня, 11:22

Грицак считает, что признание конфликта на востоке Украины войной и введение соответствующих мер может не только помочь, но и навредить стране 

Василий Грицак. Фото: ru.golos.ua
Василий Грицак. Фото: ru.golos.ua

Глава СБУ Василий Грицак считает, что введение военного положения на востоке Украине помогло бы решить множество проблем, однако это отбросило бы Украину назад в евроатлантических стремлениях. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

Грицак напомнил, что войну на Донбассе де-юре называют АТО, хотя там все равно идут боевые действия, не соблюдаются Минские соглашения, гибнут люди.

"Представляете, насколько бы нам было проще справиться с проблемами на Востоке нашего государства, если бы ввести режим чрезвычайного положения, военного положения. Но в этом случае мы бы сделали не один десяток шагов назад в наших евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое. Поэтому это – самый большой вызов. А Россия действует не только в зоне боевых действий, а и по всей территории Украины", – рассказал глава СБУ.

Напомним, летом ходили слухи о возможном введение военного положения на Донбассе. Советник президента Украины Юрий Бирюков заявлял, что с точки зрения военных, военное положение поможет украинской армии, однако оно внесет серьезные коррективы в гражданское общество множеством запретов и ограничений.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов успокаивал, отмечая, что не надо бояться введения военного положения и паниковать. Он подчеркнул, что Украина должна адекватно реагировать на опасность.
россия, война, сбу, Донбасс, грицак, военное положение

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