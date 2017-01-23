В СБУ рассказали о задержанных подозреваемых в покушении на Геращенко

Задержанные в подозрении покушения на народного депутата Антона Геращенко сейчас допрашиваются и уже стало известно имя их куратора из РФ. Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Задержаны двое подозреваемых в совершении преступления по 112 статье (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – ред.), а это уже наша подследственность. Есть конкретные лица, которые сейчас дают показания и надо задать вопрос: "А что будет дальше?". Мы говорим о гибридной войне, о том, что государство-агрессор использует против нас четыре направления войны, в том числе и СМИ. Задержанные сейчас дают показания о тех, кто заказывал преступление ", – сказал Тандит.

По его словам, подозреваемые уже не раз за последнее время ездили в РФ и обратно. Кроме того, правоохранителям удалось узнать имя человека из РФ, с которым они контактировали.

"Один из преступников находился в тюрьме на территории захваченного Российской Федерацией Крыма. Он и сейчас должен был там находиться. Задайте себе вопрос: "Кто мог выпустить из тюрьмы этого человека?", – подытожил Тандит.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта "Миротворец", на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.