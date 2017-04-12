В США опровергли якобы слова Тиллерсона об Украине

Сегодня, 08:52

Тонер заявил, что понятия не имеет, о чем говорил глава МИД Франции

Марк Тонер. Фото: AFP
Марк Тонер. Фото: AFP

Представитель Госдепа США Марк Тонер опроверг информацию, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон якобы усомнился в необходимости поддерживать Украину, передает "РИА Новости".

"Я не имею понятия, о чем он (глава МИД Франции Жан-Марк Эро. – Ред.) говорил", – заявил Тонер.

"Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс", – подчеркнул он.

В то же время представитель Госдепа подтвердил телефонный звонок Тиллерсона президенту Украины Петру Порошенко. В пресс-службе украинского президента ранее сообщили, что глава Госдепа заверил, что не допустит пакетных договоренностей по Украине и Сирии.

Напомним, накануне глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, Тиллерсон якобы поинтересовался у министров стран G7, почему "американских налогоплательщиков должна интересовать ситуация в Украине".
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