В Страсбурге депутаты проголосовали за Резолюцию по правам оппозиции (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 01:02

Украинский вопрос на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы


В Страсбурге евро-депутаты проголосовали за итоговую Резолюцию с поправками по правам оппозиции. В частности, там содержится призыв к приведению в соответствие с требованиями "Венецианской комиссии" закона о люстрации.

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Источник:

Еженедельник "События"

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