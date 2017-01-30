В Страсбурге депутаты проголосовали за Резолюцию по правам оппозиции (видео)

В Страсбурге евро-депутаты проголосовали за итоговую Резолюцию с поправками по правам оппозиции. В частности, там содержится призыв к приведению в соответствие с требованиями "Венецианской комиссии" закона о люстрации.

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