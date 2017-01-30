В Страсбурге депутаты проголосовали за Резолюцию по правам оппозиции (видео)
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Украинский вопрос на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Страсбурге евро-депутаты проголосовали за итоговую Резолюцию с поправками по правам оппозиции. В частности, там содержится призыв к приведению в соответствие с требованиями "Венецианской комиссии" закона о люстрации.
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