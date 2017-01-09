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В Турции пообещали, что не подложат Украине свинью ради дружбы с Россией http://www.segodnya.ua/img/article/7865/48_main.1483964298.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/48_tn.1483964298.jpg Политика Анкара не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины, подчеркнул Чавушоглу

В Турции пообещали, что не подложат Украине свинью ради дружбы с Россией

Сегодня, 14:17

Анкара не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины, подчеркнул Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: AFP
Мевлют Чавушоглу. Фото: AFP

Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Выступая на конференции послов в Анкаре, министр отметил, что сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", – сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что "Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии".

"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ на севере этой страны", – сказал Чавушоглу.

Он заверил, что "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии".

В ходе выступления перед турецкими дипломатами министр пояснил, что ожидает от следующей американской администрации согласия на экстрадицию в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации в прошлом году неудавшейся попытки госпереворота.

Кроме того, по словам Чавушоглу, США после прихода на президентский пост Дональда Трампа могут прекратить сотрудничество с курдскими ополченцами из сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG).
россия, Грузия, Турция, Украина, Крым, Донбасс, отношения, аннексия, чавушоглу
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Источник:

Интерфакс

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