В Украине начался новый парламентский сезон

Сегодня, 17:49

Сообщается, что говорили много, а как пришло время принимать повестку дня на неделю не стало голосов, это частично парализовало работу избранников


Новый парламентский сезон. Открылась шестая сессия Верховной Рады. Впрочем, народные депутаты не смогли даже принять недельного плана работы. А еще получили и порку от спикера.

Мужская капелла имени Ревуцкого, подведение итогов и нежелание работать. В Верховной Раде после каникул началась новая сессия.

Государственный гимн избранники выполняют упорно. А уже через несколько минут склоняют головы. Вспоминают погибших в Авдеевке.

Право первого выступления – у спикера. Говорит, что парламент текущего созыва смог принять 155 законов оборонного назначения, а также все документы, необходимые для предоставления Украине безвизового режима с Европой. Однако есть и проблемы.

"Уровень недоверия к Верховной Раде сегодня является критическим. Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо. Просто подло! Нет времени на работу в сессионном зале, сдавайте мандаты и занимайтесь своими личными бизнесами", – заявил Александр Парубий.

Говорили много, а как пришло время принимать повестку дня на неделю не стало голосов. Это частично парализовало работу избранников. Согласно регламенту, без утвержденного плана работы можно рассматривать только или президентские законопроекты, или же во втором чтении. Таких оказалось немного – в основном экологической направленности. Среди них и документ о добыче янтаря. Обсуждали его долго, но на принятие голосов снова не хватило. Поэтому проект закона вернули на доработку.
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Источник:

"Сегодня"

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