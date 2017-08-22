В Украине прокомментировали отказ США выдавать россиянам визы

Шкиряк считает, что американские визы в России прекратят выдавать даже в Москве

Советник главы МВД Зорян Шкиряк считает правильным шаг американцев прекратить выдачу неиммиграционных виз США в России. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, визы перестанут выдавать даже в Москве, хотя ранее сообщалось, что лишь в российской столице их можно будет получить.

"Шаг США является абсолютно адекватным откровенному наглому шагу РФ в отношении выселения 755 дипломатов с территории России. Не будет там никакой выдачи виз. Там планируется только в Москве, но вспомните мои слова, что 1 сентября визы не будут выдавать и в Москве. И, безусловно, сегодня все, в том числе российские граждане, будут ощущать последствия правления "путинского режима". Потому что когда кто-то начинает говорить, что Россия введет ответные санкции – снились американцам те российские визы 300 лет", – сказал Шкиряк.

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Он считает, что россияне сильно прочувствуют такой шаг американцев.

"Поэтому как дипломаты, они сделали абсолютно правильный посыл, что это связано в первую очередь с тем, что высылается такое количество работников и консульские отделения работать не могут. Но по сути это адекватный шаг, и я думаю, что россияне его достаточно сильно почувствуют", – резюмировал советник главы МВД.

21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал приостановку выдачи американским виз в России попыткой вызвать недовольство среди граждан РФ.