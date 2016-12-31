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В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций http://www.segodnya.ua/img/article/7848/93_main.1483149129.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/93_tn.1483149129.jpg Политика ГП "Украинские специальные системы" сообщило, что из-за отсутствия необходимого оборудования система может не выдержать нагрузки

В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций

Сегодня, 03:52

ГП "Украинские специальные системы" сообщило, что из-за отсутствия необходимого оборудования система может не выдержать нагрузки

В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций. Фото: pravda.com.ua
В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций. Фото: pravda.com.ua

Государственное предприятие "Украинские специальные системы", являющиеся администратором Единого государственного реестра е-деклараций заявило, что с 1 января 2017 года не сможет обеспечить стабильную работу реестра и соответствующие условия подачи е-деклараций.

Об этом говорится в сообщении на сайте госпредприятия.

В Украине 1 января 2017 года начинается второй этап электронного декларирования. По информации Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 млн человек. При таком увеличении нагрузки на ресурсы реестра стабильность его работы окажется под угрозой, говорится в сообщении.

Сообщается, что в реализованной конфигурации Реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также сохранять и обрабатывать до 1 млн е-деклараций в год.

В то же время, с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и будет на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно – в конце срока подачи е-деклараций. Количество деклараций на втором этапе декларирования с 1 апреля может достичь 2,5 млн, сообщило госпредприятие.

"Украинские специальные системы" неоднократно акцентировали внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра, предоставили НАПК рекомендации и предложения в отношении перечня дополнительного оборудования и модернизации Реестра. Были предложены решения, реализация которых позволила бы существенно снизить нагрузку на существующее оборудование и обеспечить надлежащую работу реестра на втором этапе е-декларирования. Безусловно модернизация и дооборудование это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор не начаты", – подчеркивается в сообщении ГП "УСС".
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Источник:

"Сегодня"

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