В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций
ГП "Украинские специальные системы" сообщило, что из-за отсутствия необходимого оборудования система может не выдержать нагрузки
Государственное предприятие "Украинские специальные системы", являющиеся администратором Единого государственного реестра е-деклараций заявило, что с 1 января 2017 года не сможет обеспечить стабильную работу реестра и соответствующие условия подачи е-деклараций.
Об этом говорится в сообщении на сайте госпредприятия.
В Украине 1 января 2017 года начинается второй этап электронного декларирования. По информации Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 млн человек. При таком увеличении нагрузки на ресурсы реестра стабильность его работы окажется под угрозой, говорится в сообщении.
Сообщается, что в реализованной конфигурации Реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также сохранять и обрабатывать до 1 млн е-деклараций в год.
В то же время, с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и будет на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно – в конце срока подачи е-деклараций. Количество деклараций на втором этапе декларирования с 1 апреля может достичь 2,5 млн, сообщило госпредприятие.
"Украинские специальные системы" неоднократно акцентировали внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра, предоставили НАПК рекомендации и предложения в отношении перечня дополнительного оборудования и модернизации Реестра. Были предложены решения, реализация которых позволила бы существенно снизить нагрузку на существующее оборудование и обеспечить надлежащую работу реестра на втором этапе е-декларирования. Безусловно модернизация и дооборудование это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор не начаты", – подчеркивается в сообщении ГП "УСС".
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии