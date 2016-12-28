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В Украине создадут центр подготовки миротворцев для деоккупации Донбасса – Аваков http://www.segodnya.ua/img/article/7836/45_main.1482853345.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/45_tn.1482853345.jpg Политика По словам министра, на это международные партнеры выделят до 30 миллионов долларов

В Украине создадут центр подготовки миротворцев для деоккупации Донбасса – Аваков

Вчера, 17:52

По словам министра, на это международные партнеры выделят до 30 миллионов долларов

Арсен Аваков. Фото: avakov.com
Арсен Аваков. Фото: avakov.com

Для подготовки международных сил деоккупации Донбасса запланировано получение дополнительных $30 млн помощи, сообщает сайт МВД Украины со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"До 30 миллионов долларов мы планируем получить помощи от наших партнеров для инвестиций в систему безопасности, которая сегодня была представлена", – сказал Аваков.

По словам Авакова, на указанные средства в Украине будет создан Международный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов. "Там будут готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса", – подчеркнул глава МВД.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса.
МВД, Донбасс, центр, Аваков, окупация

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Источник:

Интерфакс-Украина

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