В Украине стартовал первый этап конкурса на должность главы Нацполиции (видео)

В Украине стартовал конкурс на должность главы Нацполиции. Сегодня – первый этап. Претенденты должны за час ответить на 60 вопросов. Сдать тест на умение логически мыслить пришли 46 кандидатов, хотя зарегистрировались 64.

Далее по плану – собеседование, где претендент изложит свое видение руководства полицией.

По результатам всех тестов и интервью комиссия представит министру внутренних дел три кандидатуры. Назначить нового руководителя Нацполиции планируют к середине февраля.

"Комиссия предложит министру, а тот примет решение, какую кандидатуру предлагать премьеру, а премьер вынесет это на заседание Кабмина, коллегиально голосовать", – уточнил Артем Шевченко, начальник Департамента коммуникации Министерства внутренних дел.

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