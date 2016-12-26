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В Украинском еврейском комитете жестко ответили МИДу из-за резолюции по Израилю http://www.segodnya.ua/img/article/7831/23_main.1482749506.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/23_tn.1482749506.jpg Политика Украина может испортить отношения с другими странами после голосования по Израилю, считает директор комитета

В Украинском еврейском комитете жестко ответили МИДу из-за резолюции по Израилю

Сегодня, 12:53

Украина может испортить отношения с другими странами после голосования по Израилю, считает директор комитета

Эдуард Долинский. Фото: facebook
Эдуард Долинский. Фото: facebook

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский раскритиковал оправдания МИД Украины относительно поддержки резолюции по Израилю и считает, что украинские дипломаты понятия не имеют, что происходит на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН".

По его словам, украинские дипломаты якобы поняли, что совершили ошибку и теперь пытаются оправдаться.

"Это позорный и недружественный акт Украины в отношении Израиля. Заявления украинского МИД – это циничное и наглое вранье, которое не имеет ничего общего с действительностью. Пусть они хоть немножко изучат ситуацию на Ближнем Востоке – как образовалось государство, какие страны там были. МИД Украины – неучи, не понимающие, что происходит на Ближнем Востоке и в Израиле. Тут можно говорить только о лжи, подлости и цинизме. Это попытка оправдать глупость, сделанную во время голосования. Сейчас они это уже поняли и пытаются изворачиваться. МИД Украины не нужно было делать никаких заявлений, лучше бы уже промолчали", – отметил Долинский.

Также он считает, что было неправильным сравнивать действия Израиля по отношению к Палестине с оккупацией Россией украинских земель.

"Ельченко необходимо послать на каторгу в Сенегал, который был автором этой резолюции. Как вообще можно сравнивать данную ситуацию с действиями России в Украине? Израиль не захватывал никаких территорий. На этих землях никогда и не было никакого другого государства. Приравнивать российскую агрессию и оккупацию Крыма к ситуации в Израиле – это просто невиданно. В слухи о том, что голосование нашей делегации могли купить, я лично не верю", – подчеркнул Долинский.

Он считает, что подобными голосованиями Украина портит отношения с другими странами.

"Мы просто плодим себе врагов. Сначала ухудшились отношения с Польшей, сейчас произошла такая ситуация с Израилем", – добавил директор еврейского комитета.

Как заявили ранее в МИД, Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены СБ ООН, а также генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето.
Израиль, ООН, резолюция, голосования, дипломаты, МИД Украины

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