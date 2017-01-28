В украинском правительстве не верят, что США отменят санкции против России

Вчера, 15:14

Климпуш-Цинцадзе напомнила предыдущие заявления президента США о том, что для начала нужно изучить ситуацию, а потом уже определяться с дальнейшими решениями

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: day.kyiv.ua
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: day.kyiv.ua

В Кабинете министров Украины уверены, что США не будут отменять санкции против России. Такое мнение высказала вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Еспресо.TV.

"Мы видели предыдущие заявления президента США о том, как они разберутся с ситуацией. До того, как они для себя выяснят такие возможности (снятие санкций. – Ред.), такие решения приниматься не будут. Поэтому я не знаю, на что вы опираетесь, когда говорите, о том, что есть такой готовый приказ", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что санкции США против России могут быть сняты в ближайшие дни.

Завтра, как ожидается, состоятся телефонные переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
россия, США, Украина, санкции, Климпуш-Цинцадзе

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Источник:

РБК-Украина

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