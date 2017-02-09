Вашингтон не намерен отменять санкции в отношении России из-за Крыма

Пока Россия не покинет Крым, о снятии санкций речь не идет, говорят в Белом Доме

США не планируют отменять санкции против России по Крыму, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет", – отметил Спайсер.

При этом он отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, затрудняющий снятие санкций.

Напомним, Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что санкции против России должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.

Также отметим, что на днях в Белом Доме заявили, что Россия оккупировала Крым.