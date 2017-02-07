Вице-спикер Рады жестко ответила на заявление немецкого посла по выборам на Донбассе

По словам Ирины Геращенко, эти заявления идут вразрез с официальной позицией Германии и канцлера Ангелы Меркель

Народные депутаты Украины выражают возмущение заявлениям посла Германии Эрнста Райхеля, что выборы в Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск. Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Эта позиция идет вразрез с Минскими соглашениями, их первоочередным блоком безопасности, который требует немедленного прекращения огня и вывода иностранных войск. Немецких войск в Донбассе нет, а вот российские есть, они являются иностранными, Украина – не Россия, и эти войска должны уйти", – написала она.

Ирина Геращенко подчеркнула, что выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, эти правила устанавливает не посол, и там четко выписаны критерии безопасности.

"Эти заявления идут вразрез с официальной позицией Германии и канцлера Ангелы Меркель, которой мы благодарны за последовательную поддержку суверенитета и независимости Украины", – заявила вице-спикер.

Ранее Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что можно провести выборы на оккупированных территориях Донбасса и в присутствии российских войск.

Посол привел в пример выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, в присутствии советский военных, и считает, что можно было бы пойти по тому сценарию и на Донбассе.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", – сказал Райхель.

Он отметил, что в любом случае выборы должны пройти согласно европейским стандартам с обеспечением безопасности их проведения.