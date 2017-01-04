Визит главы ОБСЕ Курца на Донбасс: сможет ли Австрия переломить ситуацию в пользу Украины

Сегодня завершается двухдневный визит главы ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца на Донбасс. Главный австрийский дипломат с делегацией собственными глазами увидели последствия российской агрессии в Виноградном и вместе с СММ ОБСЕ поездили по населенным пунктам Донецкой области на линии разграничения.

Украинский вопрос Курц назвал главным в повестке дня работы ОБСЕ в этом году – Германия передала Австрии председательство в Организации. В целом планы у Австрии на время своего председательства в ОБСЕ грандиозные: деэскалация имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьба с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам. Украина же настаивает на разворачивании на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Для этого нужно согласие всех 57 стран-членов Организации. Но главное, чтобы свой голос дала и Россия. С этой задачей не справилась Германия во время своего председательства в ОБСЕ. Справится ли Австрия – тоже большой вопрос, так как кроме согласия 57 стран-членов требуются большие деньги на финансирование полицейской миссии – более 1 млрд евро. Да и выпады того же Курца в сторону России, его заявления о возможной отмене санкций могут говорить о том, что Австрия, скорее, станет на сторону Кремля, у которого свое видение мандата и численности полицейской миссии.

Официально приоритеты австрийского председательства на 2017 год Себастьян Курц озвучит 12 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ. Предварительно глава австрийского МИДа заявил, что ОБСЕ сможет найти путь к решению "конфликтов на континенте, в том числе и украинского". Для этого Курц решил лично посетить Донбасс.

"Наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины – посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (а также передал мэрии Мариуполя противотанковые таблички – Авт.). Нашей целью, как ОБСЕ, является то, чтобы договор о прекращении огня соблюдался в полной мере и ситуация для местного населения улучшилась. Мы должны продолжать переговоры, и Минские договоренности – единая база, единый документ, на основе которого мы можем это делать... Я полностью недоволен тем статусом-кво, который есть сейчас, но, за неимением другого базового документа, мы должны делать все, чтобы внедрять их", – заявил сегодня Курц.

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что все понимают, что нужно заставить Россию выполнить Минские договоренности: "Это выглядит просто: прекратите стрелять, предоставьте миссии ОБСЕ полный доступ к Донбассу, к неконтролируемой российско-украинское границе. В конце концов, отдайте заложников, допустите хотя бы Красный Крест международные гуманитарные организации, дайте помочь на территории оккупированного Донбасса". По его словам, Себастьян Курц еще раз приедет на Донбасс меньше чем через две недели 15 января – на 25-летний юбилей отношений Украины и ОБСЕ. "Мы договорились отметить этот юбилей событием и концертом Луганского симфонического оркестра, который сейчас находится в Северодонецке", – подытожил Климкин.

В украинском МИДе накануне визита председателя ОБСЕ заявляли, что речь на переговорах пойдет и о разворачивании на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Но об этом во время небольшого брифинга для прессы стороны не сказали ни слова. Вооруженная полицейская миссия – инициатива Украины. Она пришла на смену "голубым каскам" ООН. В Совбезе Россия имеет право "вето", поэтому никогда не допустит миротворцев на Донбасс. Но и решение о разворачивании полицейской вооруженной миссии выбить из ОБСЕ не так-то просто. Для этого нужен консенсус всех 57 стран-членов Организации, в том числе и России. Во время последней встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине 19 октября Владимир Путин дал предварительное согласие на разворачивание на Донбассе полицейской миссии.

"Вооруженная, полицейская миссия ОБСЕ... Ее можно называть как угодно. В целом на размещение такой миссии Путин в ходе переговоров согласился. И есть общее понимание. В данной ситуации Владимир Путин говорил о необходимости использовать нынешнее председательство Германии в ОБСЕ для того, чтобы активизировать проработку этого вопроса", – говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Но Германия, как мы видим, не справилась с этим заданием, а глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что никто в ОБСЕ не поддерживает создания вооруженной миссии, несмотря на предварительное согласие Путина. На самом деле, как уже ранее писал "Сегодня.ua", у России есть свое видение мандата, численности и оснащения полицейской миссии. "Предварительное согласие было, в том числе и Владимиром Путиным, просто содержание вооруженной полицейской миссии, которое вкладывает каждая из сторон, а именно российская сторона и Украина, – разное. РФ заинтересована девальвировать, дискредитировать саму идею миссии, сделать ее с очень ограниченным мандатом, без тяжелого вооружения, малочисленной, чтобы сделать ее фактор незначительным для развития дальнейших событий в ОРДЛО", – говорила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе Ольга Айвазовская.

Сейчас в составе специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе работают 600 человек. Но, во-первых, они не мониторят ситуацию по ночам, когда боевики открывают огонь по нашим позициям, а во-вторых их численность и мандат ограничены, они не имеют доступа к оккупированным территориям и к границе. "Конечно, работу миссии можно было бы улучшить. Еще есть куда расти миссии. Главное, что я услышал, на что жалуются, что миссия не работает круглосуточно. Надо отметить, что ситуация была бы гораздо сложнее и хуже, если бы не было этой миссии. Мы будем всячески поддерживать работу миссии, не только техническими средствами. Будем делать все для того, чтобы наблюдатели могли выполнять свою задачу как можно эффективнее", – пообещал Себастьян Курц.

Украина неоднократно поднимала вопрос увеличения численности сегодняшней СММ ОБСЕ хотя бы до 1,5 тыс человек. Но против как всегда Россия. Что же касается вооруженной полицейской миссии, скрепя зубами Кремль согласен лишь на табельное оружие, но не на допуск "миротворцев" на границу и на всю оккупированную пророссийскими боевиками территорию Донбасса. Источники "Сегодня.ua" в Администрации президента Украины рассказывали, что российская сторона предлагает на участке неконтролируемой границы в 462 км разместить всего три-четыре КПП, куда допустят полицейских ОБСЕ. Аналогично Кремль предлагает сделать и на оккупированной территории, разрешив ОБСЕ допуск лишь в пункты отвода тяжелой техники и вооружения. К тому же, по словам Ольги Айвазовской, разворачивание на Донбассе такой миссии дело затратное – на это нужно около 1 млрд евро в год.

"Из бюджета, который сегодня имеет ОБСЕ, 170 млн евро, 100 млн евро заложено для Украины. И сейчас очень важен вопрос, смогут ли они также выделять такие огромные средства для дальнейшего финансирования нахождения представителей ОБСЕ на Донбассе, как по линии контроля, так и по гуманитарной части. Когда они принимали решение о направлении сюда представителей, у них было понимание, что этот конфликт не должен растянуться надолго. А мы его уже третий год имеем. И для них вызов как дальше финансировать, этот вопрос остался открытым", – рассказал Сегодня.ua" внефракционный нардеп Сергей Тарута, который был в составе украинской делегации на переговорах с австрийскими дипломатами.

Вряд ли, чтобы такие европейские тяжеловесы, как Германия и Франция накануне выборов у себя дали согласие на финансирование миссии, и что самое главное – своих полицейских для отправки на Донбасс, где идет война. К тому же, Австрия, к которой перешло председательство в ОБСЕ, уже готовится к предстоящим парламентским выборам в 2018 году. С этим, по словам экспертов, и может быть связано недавнее заявление Себастьяна Курца в интервью Der Spiegel о возможном поэтапном снятии санкций с России. Ведь прошедшие в конце прошлого года в Австрии президентские выборы показали популярность ультраправых политиков: во второй тур вместе с победителем, бывшим лидером "Зеленых" Александером ван дер Белленом вышел пророссийский Норберт Гофер. Он представитель "Австрийской партии свободы", которая в начале декабря 2016 года подписала договор о сотрудничестве с "Единой Россией".

Сегодняшняя риторика Курца сильно напоминает поведение голландского премьера Марка Рютте, который не хотел ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной. Да, с одной стороны из-за результатов референдума 6 апреля 2016 года в Нидерландах, когда против Ассоциации проголосовал 61% участников референдума, за – более 38% (явка составила 32,28%). С другой, этот референдум был консультативным и более полугода лидеры ЕС уговаривали Рютте ратифицировать Соглашение. Но в погоне за голосами оппозиционного электората (как раз ультраправые в Голландии не хотели ратификации Соглашения с Украиной) Рютте спекулировал на украинском вопросе и согласился ратифицировать Соглашение лишь с принятием дополнительного документа, по которому Украина не претендует на членство в ЕС, на деньги ЕС, а украинцы – на работу в ЕС и т.д.

В Австрии также как и в Голландии, Германии и Франции набирают оборотов ультраправые силы и политики. И риторика Себастьяна Курца по санкциям вполне может быть связана с игрой на оппозиционный электорат. Ведь, по словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, у Курца есть все шансы стать новым австрийским канцлером. К тому же, возможность ослабления санкций против России на сегодняшний день связана не только с выполнением Минских соглашений, но и с позицией Администрации Дональда Трампа. Ведь, по словам экспертов, если США начнет ослаблять санкции против России, Евросоюзу удержать единство по этому вопросу будет крайне сложно.