Визит главы Пентагона в Киев: в США объяснили цель встречи с Порошенко

Сегодня, 08:37

Глава Пентагона напомнил, что приоритет в решении украинских проблем отдается дипломатическим методам

Порошенко на встрече с Мэттисом. Архивное фото: president.gov.ua
Порошенко на встрече с Мэттисом. Архивное фото: president.gov.ua

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что во время визита в Украину, 24 августа, намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева, передает пресс-служба оборонного ведомства США, – передает "Новое время".

"Я собираюсь пойти на парад там в День независимости, и я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", – сказал Мэттис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Пентагона напомнил, что приоритет в решении украинских проблем отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство, усилия госсекретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать на выполнении Россией обязательств по минским соглашениям. И это включает немедленное прекращение огня, вывод тяжелого оружия и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", – добавил министр обороны США.

Напомним, 24 августа глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис с рабочим визитом посетит Киев, где проведет встречи с президентом Петром Порошенко и своим украинским коллегой Степаном Полтораком.
США, визит, пентагон, Мэттис, Волкер, министр обороны США

Вы сейчас просматриваете новость "Визит главы Пентагона в Киев: в США объяснили цель встречи с Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Эксперт уверен, что РФ хочет лишить Украину доходов от транзита газа. Фото: AFP

В США назвали ключевую задачу Кремля по Украине

Вчера, 15:26

"Газпром" готов лишить Украину доходов от транзита газа, действуя себе в убыток, считает эксперт 

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

В США рассказали, когда Россия может выполнить Минские соглашения

Вчера, 10:23

Донбасс для России - своего рода чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко, считает эксперт  

Россия

Владимир Горбулин. Фото из архива "Сегодня". Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Советник Порошенко назвал главные ошибки Путина, допущенные в США и Европе

Вчера, 09:13

Горбулин считает, что руководство РФ пребывает в плену идеи, что отношения между странами зависят от личных договоренностей двух людей 

США

Порошенко на встрече с Мэттисом. Фото: president.gov.ua

Визит министра обороны США в Украину: у Порошенко рассказали подробности

19 Августа, 12:58

Визит главы Пентагона в Украину станет первым за последние десять лет

Политика

Порошенко на встрече с Мэттисом. Фото: president.gov.ua

Глава Пентагона посетит Киев в День независимости Украины

18 Августа, 20:25

24 августа запланированы встречи Мэттиса с Порошенко и Полтораком

Политика

Владимир Горбулин. Фото: из открытых источников

Советник Порошенко указал на превращение России в часть "оси зла"

19 Августа, 09:36

Появление РФ в одном ряду с Ираном и КНДР дает понимание, какой ее видят сегодня политики в США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования