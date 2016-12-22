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Вместо Савченко Украину в ПАСЕ будет представлять Борислав Береза – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7822/42_main.1482440001.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/42_tn.1482440001.jpg Политика Пока непонятно, кто будет заместителем данного нардепа

Вместо Савченко Украину в ПАСЕ будет представлять Борислав Береза – нардеп

Вчера, 22:53

Пока непонятно, кто будет заместителем данного нардепа

Борислав Береза , фото hyser.com.ua
Борислав Береза , фото hyser.com.ua

После исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза. Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации, – ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", – сказала Гопко.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатур, кто будет заместителем Березы", – отметила нардеп.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

Как ранее отмечала нардеп, она на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4.

По данным же СБУ, на встрече депутата Надежды Савченко и глав "ДНР" и "ЛНР" кулуарно обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия. 
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