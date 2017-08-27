Волкер о летальном оружии для Украины: Решение будет за президентом

Вчера, 23:23

По мнению спецпредставителя, отношения между США и Россией продолжат ухудшаться, "если мы ничего не сделаем"

 

Курт Волкер. Фото: Twitter
Курт Волкер. Фото: Twitter

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.

Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает "Лига" со ссылкой на Financial Times.

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"Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне и люди относятся к этому очень серьезно. Конечно, решение будет за президентом", – сказал он.

"Там, вероятно, растет чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже, и что он будет продолжать ухудшаться, если мы ничего не сделаем", – добавил Волкер. 

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О перспективе российско-американских отношений, если не будет найдено решение украинского вопроса, Волкер сказал, что "взаимоотношения между Россией и США важны, но они будут искалечены этой проблемой в Украине". 

Как заявлял во время визита в Украину Джеймс Мэттис, вопрос летального оружия для Киева сейчас рассматривается и будет вынесен на обсуждение с руководством США.
США, Украина, решение, летальное оружие, Волкер

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