Волкер о летальном оружии для Украины: Решение будет за президентом

По мнению спецпредставителя, отношения между США и Россией продолжат ухудшаться, "если мы ничего не сделаем"

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.

Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает "Лига" со ссылкой на Financial Times.

"Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне и люди относятся к этому очень серьезно. Конечно, решение будет за президентом", – сказал он.

"Там, вероятно, растет чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже, и что он будет продолжать ухудшаться, если мы ничего не сделаем", – добавил Волкер.

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О перспективе российско-американских отношений, если не будет найдено решение украинского вопроса, Волкер сказал, что "взаимоотношения между Россией и США важны, но они будут искалечены этой проблемой в Украине".



Как заявлял во время визита в Украину Джеймс Мэттис, вопрос летального оружия для Киева сейчас рассматривается и будет вынесен на обсуждение с руководством США.