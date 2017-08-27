Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Сегодня, 00:23

По его словам, подготовка страны к вступлению в Альянс занимает много времени


Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина не готова вступить в НАТО, а Альянс не готов ее сейчас принять. 

"Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", – сказал спецпредставитель США в интервью телеканалу "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, подготовка страны к вступлению в Альянс занимает много времени. Волкер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной.

"И США, и ЕС, и Россия – все должны понять, что Украина – это независимая страна, и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО", – сказал Волкер.

Он добавил, что Украина не готова также к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности.

Спецпредставитель Госдепа США также сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины. "Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", – сказал он.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не должна возвращать себе ядерное оружие.
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