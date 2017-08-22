Волкер в Литве назвал первый шаг для решения конфликта на Донбассе

Вчера, 17:31

Американский дипломат напомнил слова Тиллерсона, который декларировал основные цели США по украинскому кризису

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставитель США Курт Волкер считает, что первым делом для разрешения конфликта на Донбассе нужно прекратить огонь. Об этом он рассказал в ходе визита в Литву, передает 112.ua.

Он считает, что США продолжают настаивать на территориальной целостности Украины.

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"Во время своего визита в Киев госсекретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели США – прежде всего, это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. А еще гарантировать безопасность всем гражданам независимо от их вероисповедания или национальности. Первый шаг на этом пути – длительное прекращение огня", – сказал Волкер.

Напомним, вчера в Минске Волкер встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым для обсуждения разрешения конфликта на Донбассе.

Сам спецпредставитель США сегодня рассказал, что российская агрессия является вызовом не только для Украины, она представляет опасность для всей Европы.
США, Донбасс, конфликт, Волкер

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