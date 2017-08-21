Волкер vs Сурков: чего ждать от встречи американского и российского посланников по Донбассу

Сегодня в Минске пройдет первая встреча спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым – архитектором аннексии Крыма и войны на Донбассе. Встреча станет скорее ознакомительной, чем решающей. До этого Сурков вел переговоры с Викторией Нуланд, помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, поэтому к Волкеру, жесткому критику России и стороннику предоставления Украине летального оружия, он будет пока присматриваться.

По мнению самого Курта Волкера, до президентских выборов в России в марте 2018-го есть небольшое окно возможностей сдвинуть Минск с мертвой точки. Но вряд ли стоит ожидать, что Москва выпустит Украину из своей орбиты влияния. По словам экспертов, аннексией Крыма и войной на Донбассе РФ пытается не пустить Украину в ЕС и НАТО, и сдержать, по ее мнению, распространяющуюся "экспансию" НАТО у своих границ. К тому же, по мнению аналитиков, Москва считает Украину частью России, страной, которая не имеет права не Независимость. В этом плане в переговорах с Сурковым Волкеру придется нелегко. А вот сразу же после встречи с помощником президента РФ в Минске спецпредставитель Госдепа вернется в Украину, где вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом примет участие в праздновании Дня Независимости Украины. Символично – а Путин очень любит символизм, даже выборы президента России перенес на день аннексии Крыма 18 марта – что Мэттис приезжает в Украину именно 24 августа. Это не только проявление поддержки США Украины, но и своего рода большой "привет" Владимиру Путину.

Спецпредставителем Госдепа по Украине Волкера назначили 7 июля после затянувшейся паузы в российско-американских переговорах по Украине. Новость о назначении появилась всего за пару часов до первой встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге. Стоит заметить, что должность "спецпредставителя" (или, как ее называют в США, – спецпосланника) новая, ранее за все 26 лет двусторонних отношений Украины и США в Государственном департаменте не было отдельного чиновника, который бы отвечал за одну конкретную европейскую страну. Специализация помощников госсекретаря США делилась по регионам и конкретным направлениям. При президентстве Барака Обамы помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии была Виктория Нуланд.

В ее обязанности входила координация и украинского вопроса с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которого называют архитектором аннексии Крыма и последующей российской военной интервенции на Донбасс. И не всегда их договоренности были приятными для Украины, так как Нуланд приписывали чуть ли не дружеские отношения с помощником президента России. Яркий тому пример – встреча Нуланд и Суркова в январе 2016 года в Калининграде. После долгих 6-часаовых переговоров в прессу просочились подробности некоего плана выполнения Минских соглашений, который сводился к следующему: сначала выборы на Донбассе и изменение украинской Конституции, где боевики требуют закрепить особый статус (а на самом деле, превратить Украину чуть ли не в конфедерацию), а только потом – контроль над границей и амнистия.

Тогда украинской дипломатии удалось доходчиво объяснить своим американским и европейским друзьям, почему договоренности Нуланд и Суркова ни в коем случае нельзя предварять в жизнь, почему Россия сначала должна вывести своих солдат и технику с Донбасса и отдать нам контроль над границей, а только потом о выборах и амнистии говорить. С Куртом Волкером все по-другому. Во-первых, его называют человеком сенатора Джона Маккейна – американского "ястреба", жесткого критика Путина, адвоката Украины на Капитолийском холме, который постоянно призывает предоставить нам летальное оружие. Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, является исполнительным директором Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона, экспертом как раз по европейскому региону и России.

После назначения Курта Волкера многие американские эксперты говорили, что это своего рода политическая жертва Дональда Трампа, мол, видите, США назначили жесткого российского критика спецпредставителем Госдепа по Украине, так о каком сближении с Кремлем может идти речь? Некая доля правды в этом есть, так как скандалы по поводу вмешательства России в американские президентские выборы и связей окружения Трампа с русскими не утихают. Поэтому, согласившись на кандидатуру Волкера, Трамп мог попытаться снизить градус напряжения на Капитолийском холме.

Знакомиться с Украиной Курт Волкер приехал вместе с госсекретарем США 9 июля – сразу после саммита G20 Рекс Тиллерсон прилетел с визитом в Украину. Здесь спецпредставитель встретился с украинскими президентом, дипкорпусом и парламентариями. Чуть позже 21 июля с делегацией Госдепа побывал с визитом на Донбассе, где заявил, что это никакой не замороженный конфликт, а самая настоящая война. "Это кризис, который требует безотлагательного внимания, который необходимо решить как можно скорее. Слишком высокую цену заплатили как жители контролируемых, так и временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса", – заявил Волкер на пресс-конференции в Краматорске.

Курт Волер отдает предпочтение трансатлантическому формату переговоров по Донбассу, подчеркивая, что для прекращения войны в 2018 году остается небольшое окно возможностей, учитывая приближающиеся президентские выборы в России в марте 2018 года. Спецпредставитель поддерживает Маккейна в вопросе предоставления Украине летального оружия, ведь, по его словам, на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран западной Европы вместе взятых. "Если мы примем такое решение, это даст Украине возможность защитить себя в том случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. И если это так, то поставка защитных вооружений не несет тогда ни для кого никакого риска", – говорил Волкер в одном из интервью.

Прорыва от сегодняшней встречи Курта Волкера с Владиславом Сурковым ждать не стоит. По словам американских политологов и экспертов, новый спецпредставитель Госдепа не сдаст интересы Украины и не пойдет на уступки Кремлю. Наверняка, стороны обсудят пошаговый план выполнения Минских соглашений – Дорожную карту или так называемый План Макрона. Волкер будет настаивать, что сначала на Донбассе должно воцариться устойчивое перемирие, Россия должна будет забрать своих солдат и технику, отдать Украине контроль над границей, а только потом говорить о выборах. Но ожидать сиюминутных уступок с российской стороны не приходится. В авторской статье для National Interest директор Центра Евразии, России и Восточной Европы в Джорджтаунском университете Анжела Стент пишет, что перспективы выполнения Минских соглашений очень туманны.

"Во-первых, в основе украинского кризиса лежит противоречие понимания Москвой и Вашингтоном законной российской сферы влияния. Пока Москва чувствует, что имеет право играть определенную роль в политике своих ближайших соседей, Вашингтон настаивает, что Россия не должна иметь права голоса в постсоветских странах. Во-вторых, Россия уже давно выступает против того, что она называет бесконечной экспансией НАТО, рассматривая события февраля 2014 года (в Украине – Авт.) как первый шаг, который, в конечном счете, приведет Украину к вступлению в НАТО", – пишут генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов и старший советник и директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Ольга Оликер в докладе "Дорожная карта для отношений США-Россия".

В интервью "Сегодня" старший директор программ из берлинского Фонда Маршалла "Германия-США" Йорг Форбриг сказал, что аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе, Россия пытается отвлечь Украину от проведения реформ и заморозить нашу интеграцию в ЕС и НАТО. По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, стратегия России вот уже почти три года состоит в том, чтобы использовать "кипяший" конфликт на Донбассе, чтобы оказывать давление, отвлекать и дестабилизировать украинское правительство. "И, судя по всему, поддержание "кипящего" конфликта вполне соответствует целям Кремля, мы не увидели серьезных попыток России выполнить вторые Минские соглашения", – сказал "Сегодня" Стивен Пайфер.

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков считает, что украинской стороне удалось убедить спецпосланника США, что именно подход официального Киева – способ решить конфликт на основе Минских соглашений. "Поэтому для Владислава Суркова Волкер может оказаться очень тяжелым собеседником в плане попыток убедить изменить мнение американского спецпосланника. А именно такую задачу, если верить российским СМИ, ставит себе представитель РФ. На переговорах в Минске от Владислава Суркова стоит ожидать попытку представить Минские соглашения как предусматривающие проведение политического процесса (местные выборы, специальный статус) перед восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке, или, по меньшей мере, параллельное выполнение безопасности и политической части соглашений Украины и сепаратистами соответственно", – сказал "Сегодня" Николай Белесков.