Волкер: Выполняя Минские договоренности, Россия должна вывести с Донбасса свои войска

Украина не может защитить свою территориальную целостность из-за присутствия на Донбассе российских войск, и переговоры в Минске не решают эту проблему. Об этом в интервью телеканалу "Дождь" сказал специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает Гордон.

"На данный момент минский процесс не решает эту проблему. Безусловно, он необходим и это очень важно. В конце концов мы сможем этим воспользоваться. Но сейчас нам нужно повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию. Сейчас она не может этого сделать", – констатировал он.

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По словам Волкера, большинство нарушений режима прекращения огня на Донбассе вызваны действиями российских военных.

"Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска, в Донецкой и Луганской областях. Там есть военная техника и оборудование. Проблема в том, что присутствие там военной техники создает конфликт. Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идут именно от российской стороны. Не все, но большая часть. Интерес России дестабилизирует обстановку", – заявил спецпредставитель.

Он высоко оценил инициативу лидеров стран "Нормандской четверки" о прекращении огня на Донбассе, назвав перемирие "первым шагом к прекращению конфликта". Следующим должен стать вывод российских войск, подчеркнул Волкер.

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"Россия признает, что, согласно Минским договоренностям, эти территории должны быть возвращены Украине, они снова должны стать частью Украины и не быть оккупированной территорией. Для того, чтобы это произошло, нужно вывести оттуда российские войска и обеспечить людям безопасность, чтобы они чувствовали себя уверенно. Если сейчас они чувствуют себя уязвимыми, это именно то, над чем мы должны работать", – отметил американский дипломат.

Свою встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым Волкер назвал "серьезным и откровенным разговором".

"Мы пришли к единому мнению о том, что статус-кво не принесет ничего хорошего никому. Это плохо и для России, и для Украины, и для жителей Донбасса. Нам нужно найти выход из этой ситуации. Это превращается в трагедию для людей. Были убиты 10 000 человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, молодые русские солдаты погибли на войне в Украине. Это абсолютно недопустимо. Мы договорились о том, что найдем выход из этой ситуации", – сказал представитель Госдепа.

Напомним, 21 августа в Минске Волкер встретился с Сурковым для обсуждения разрешения конфликта на Донбассе.