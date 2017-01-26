Вопрос задержания Полозова поднимут в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ будет инициировать рассмотрение вопроса о задержании адвоката Николая Полозова в Крыму. Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина" член украинской делегации Георгий Логвинский, а также народный депутат Борислав Береза.

Он напомнил, что Полозов уже ранее предупреждал о том, что ему угрожает опасность и хотят убрать от защиты крымских татар.

"Мы об этом знали, более того, она была в двух направлениях. Первое – господина Полозова очень хотели убрать именно как адвоката Умерова. Мы вместе с ним в понедельник делали здесь круглый стол, где были европейские депутаты, обсуждали вопросы, связанные с тем, как строить взаимоотношения с Россией. Мы будем поднимать на сессии ПАСЕ эту ситуацию, что всеми методами будем защищать адвокатов", – сказал Логвинский.

В свою очередь Береза считает задержание адвоката еще одним подтверждением, что Россия тоталитарное государство, в котором не выполняются законы европейского общества.

"В ПАСЕ это обсуждается очень живо. Вижу, что этот вопрос будет обсуждаться, видимо, завтра, будет вынесен в сессионный зал. Там будут "свободные дебаты", этот вопрос может быть поднят. Сейчас еще есть один вопрос – Россия пытается провести политком на территории Санкт-Петербурга летом, и они лоббируют этот вопрос очень живо. Мы понимаем, что надо этому помешать, и мы будем это делать", – сказал нардеп.

Напомним, сегодня в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.